Spiacevole disavventura per Cristiano Ronaldo durante le vacanze con la famiglia a Maiorca. La Bugatti Veryron, una delle tante macchine del fuoriclasse portoghese, dal valore di due milioni di euro, ha subito danni a causa di un'incidente stradale. A guidare l'auto non era però CR7 - che stava viaggiando con la sua famiglia su un'altra vettura - ma una delle sue guardie del corpo. Come riporta l'Evening Standard, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per fortuna dell'ex giocatore della Juventus, ci sono stati solo danni alla macchina - che tra le altre cose - non era neanche tra le più lussuose che il portoghese può vantare.