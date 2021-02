Una situazione epidemiologica in costante miglioramento, merito di una campagna vaccinale che procede a ritmi importanti e che fanno intravedere all'Inghilterra la fine del tunnel. Tanto da spingere i rappresentanti del governo presieduto da Boris Jonhnson e nello specifico il ministro della Cultura, Oliver Dowden, a contattare la Uefa e offrirsi per ospitare in toto l'edizione dell'Europeo della prossima estate. A riferirlo è il Sunday Times.



17,5 di iniezioni già effettuate e la prospettiva entro giugno, mese nel quale dovrebbe cominciare la manifestazione, di aver somministrato alla totalità della popolazione adulta almeno una dose di vaccino; insieme alla rapida introduzione dei nuovi tamponi per il Covid-19 con risultati disponibili in 10-15 minuti, un biglietto da visita niente male e soprattutto due strumenti per rendere concreto il piano di Johnson di riaprire da maggio musei, teatri e consentire l'accesso del pubblico anche a concerti ed eventi sportivi.



Un timing perfetto in vista dell'Europeo, anche se ad oggi nessuna delle 12 città designate per la prima edizione itinerante - c'è anche Roma, sede di tutte le partite della fase a gironi dell'Italia di Mancini - e Londra ospiterebbe soltanto alcuni match dell'Inghilterra, le semifinali e la finale. A preoccupare la Uefa, chiamata ad esprimersi in maniera definitiva il prossimo 5 aprile, così come i governi dei vari paesi europei, è però la diffusione delle nuove e più contagiose varianti del virus (tra cui quella inglese) e le problematiche legate agli spostamenti. L'Inghilterra si fa avanti, la palla passa a Ceferin.