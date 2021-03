Sabine Strauss, a capo della commissione sulla sicurezza dell'Ema, ha confermato il via libera al vaccino AstraZeneca dopo la sospensione da parte di alcuni paesi dell'UE negli scorsi giorni, in seguito ad alcuni casi di trombosi: "I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell'Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti. Il foglietto illustrativo del vaccino deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali".



ULTERIORI APPROFONDIMENTI IN VISTA - "Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più" riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca, ha detto la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke.



LE PAROLE DI DRAGHI - Il premier Mario Draghi, a Bergamo per la Giornata per le vittime del Covid, ha confermato la ripresa del vaccino in Italia: "La somministrazione di AstraZeneca riprende da domani. Obiettivo del governo è fare il maggior numero di vaccini".