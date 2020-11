Dopo il grande successo della prima fase,Anche quest'anno sono stati numerosi i partecipanti che si sono sfidati con l'obiettivo di partecipare, come ospite, al prestigoso Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi e di vincere uno stage retribuito nella redazione di Calciomercato.com.Tutti coloro che hanno scritto un articolo e lo hanno pubblicato nella nostra community tra il 19 ottobre ed il 2 novembre, con l'hashtag, come da Regolamento, sono chiamati a scriverne il secondo per concorrere alla scelta finale da parte della giuria.I partecipanti dovranno postare il loro nuovo elaborato. In questa seconda fase sarà messa alla prova la capacità di scrittura riguardo l'organizzazione di un progetto relativo ad un evento sportivo, settore a cui è dedicato il Master, tenendo sempre però in considerazione il contesto e le difficoltà in cui ci troviamo oggi a causa del Covid-19.: Si avvicina l'Europeo 2021. Considerate le problematiche di distanziamento legate al Covid-19 e la formula itinerante, diventa importante creare engagement anche attraverso i social network. Proponi una strategia focalizzata sulla Nazionale italiana, che coinvolga i tifosi in maniera innovativa ed efficace., che hanno molto ben argomentato le loro opinioni e idee sulla Champions League di quest'anno e come potrebbe essere portata avanti, sono ora tenuti ad esprimersi anche su questa seconda tematica, seguendo le modalità utilizzate per la prima fase.ll partecipante prescelto dalla Redazione sarà annunciato entro il 2 dicembre: avràSarà data comunicazione diretta via mail sul sito e sui social. Il secondo classificato, se meritevole, riceverà una proposta diQualora vi fossero ritardi nella decisione, sarà comunicato nei medesimi spazi.A presto e in bocca al lupo!