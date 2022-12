Sono passati esattamente due mesi dalla tragica morte di Francesco Valdiserri. Il ragazzo, figlio dei giornalisti Paolo De Caro e Luca Valdiserri, è stato travolto da una macchina mentre camminava su un marciapiede della Via Cristoforo Colombo. Il 18enne era un grande tifoso della Roma. Così Ryan Friedkin, figlio del presidente Dan, ha voluto fare un regalo alla famiglia.



Il presidente ha donato una maglia autografata da tutti i componenti della prima squadra e una lettera strettamente personale. Prima del match col Napoli, la foto di Francesco è apparsa sui maxischermi dell'Olimpico e il club ha deciso di donare quello scatto ai genitori e alla sorella. Questo il ringraziamento del padre sui social: "Grazie dal profondo del cuore alla Roma per l’affetto che continua a dimostrare per Francesco. Era un tifoso leale, come ha scritto il vicepresidente Ryan Friedkin. E un daydreamer che credeva che la Roma potesse battere 3-0 il Barca al contrario del suo scettico papà".