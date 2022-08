Le formazioni ufficiali di Valencia-Atalanta in programma allo stadio Mestalla alle ore 21, amichevole valevole per il 50° Trofeo Naranja. Quella del tecnico nerazzurro somiglia all'11 titolare sceso in campo col Newcastle, eccetto i cambi di Zortea e Sportiello, stasera in panca. Molto probabilmente sarà la formazione che scenderà in campo a Marassi tra una settimana contro la Samp.



Valencia: Mamardashvili, Thierry, Musah, Hugo Guillamon, Soler, Castillejo, Diakhaby, Gayà, Lino, Hugo Duro, Comert.



Atalanta (3-4-1-2): Musso; de Roon, Okoli, Toloi; Hateboer, Scalvini, Ederson, Mæhle; Koopmeiners; Zapata, Muriel. All.: Gian Piero Gasperini.