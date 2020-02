Il tecnico del Valencia Celades è amareggiato in sala stampa al termine della gara persa, secondo lui immeritatamente: "Si tratta di un risultato abbastanza schiacciante, non rispecchia quello che si è visto sul campo, abbiamo la partita di ritorno per ribaltare la situazione".



COSA HA SBAGLIATO IL VALENCIA- "Credo che la differenza sta nell'efficacia del gioco visto oggi, l'Atalanta ne ha messi a segno 4, è difficile fare gol in ogni occasione che hai. Abbiamo cercato di leggere al meglio il gioco, siamo stati in difficoltà nel loro gioco, vicino all'aria abbiamo avuto dei problemi, dovevamo essere più incisivi, abbiamo cercato di supplire le carenze".



AUTOCRITICA- "Noi siamo molto autocritici, non siamo stati efficienti né decisivi in una fase eliminatoria contro una squadra come l'Atalanta. Abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo finalizzate".



OTTAVI APERTI- "Penso sia possibile ribaltarla, ci sono possibilità, vediamo cosa succede a casa al Mestalla, non ci accontenteremo di quetso 4-1, cercheremo di preparare questa partita al meglio".



TANTI GOL PRESI- "Stiamo prendendo molti gol, più di quelli che vorremmo ed è chiaro che va migliorato, questi dati sono oggettivi, nelle ultime partite purtroppo li stiamo prendendo".



RITORNO- "Ci sono state delle difficoltà nella fase difensiva anche sulle fasce, Gomez è arrivato sempre all'area di rigore. Potevamo fare gol anche noi, abbiamo avuto molte occasioni per farlo, non so se abbiamo perso delle opportunità ma non ci sarà facile ribaltare la situazione, vedremo se ci riusciremo".