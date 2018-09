Denis Cheryshev, esterno offensivo del Valencia, parla dopo il pari contro il Levante: “La reazione che abbiamo avuto è l'atteggiamento giusto, abbiamo avuto delle occasioni nella ripresa per riprendere il match. Ci hanno punito per i nostri errori, dobbiamo imparare da essi, è vero che il campo era secco e caldo ma lo era per entrambi, non è una scusa. Dobbiamo prendere quello che è stato fatto di buono nella seconda parte, peccato che le possibilità non siano arrivate. Non possiamo andarcene felici perché vogliamo vincere ogni partita per poter aspirare a qualcosa di più”.