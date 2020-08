E' crisi nera per il Valencia. Il club spagnolo vive una situazione economica delicatissima, che ha già portato ai sacrifici di Coquelin e Parejo (ceduti agli storici rivali del Villarreal) e che ora ha spinto la società a un'altra mossa drastica. Come riferito da Las Provincias, questa mattina il direttore finanziario del Valencia ha incontrato la squadra per illustrare la grave situazione e spiegare che ci sarebbero difficoltà a pagare gli stipendi tramite regolare bonifico bancario: per questo, è stato proposto ai giocatori di pagare gli stipendi di questa stagione con cambiali a scadenza settembre 2021. Una decisione questa avallata Peter Lim, ma rifiutata in maniera secca dalla squadra che si aspetta il rispetto degli obblighi da parte dell'azionista di maggioranza.



Situazione preoccupante e delicata, che potrebbe portare a conseguenze ancor più gravi: il Valencia, si legge, rischia di ritrovarsi nella situazione di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato se manterrà debiti insoluti con i calciatori e non troverà una soluzione con urgenza.



Secondo Marca, il Valencia ha risposto ai dubbi dei calciatori sulle garanzie delle cambiali spiegando che si tratta di un processo normale e che potranno iniziare a ritirarle già da settembre, il tecnico Javi Gracia ha chiesto ai senatori di continuare a lavorare con impegno scindendo l'aspetto sportivo da quello economico.