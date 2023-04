Yunus Musah è stata una delle poche buone notizie in una stagione da dimenticare per il Valencia. La lotta per la salvezza è la priorità per il club spagnolo al momento. Nonostante tutto, il centrocampista americano si è messo in mostra ed ha attirato l'attenzione di molti club europei. Secondo 90Min, la squadra in pole è l'Atletico Madrid. Successivamente, ci sono Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e anche l'Eintracht Francoforte.