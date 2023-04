André Almeida è arrivato la scorsa estate al Mestalla dal Vitória Guimaraes per 8 milioni, essendo un vero sconosciuto ai tifosi Ché, ma il portoghese è riuscito a farsi un posto nell'undici titolare ed è diventato una delle note più positive in una stagione segnata da delusioni. Date le sue prestazioni, è sorto l'interesse da parte di alcuni club tra cui Aston Villa e Brighton. Ovviamente, i bianconeri cercheranno in tutti i modi di non farlo partire.