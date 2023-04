Dopo le partite del weekend, termina questa sera con il posticipo del Monday Night la 27esima giornata di Liga: alle 21 al Mestalla il Valencia di Ruben Baraja affronta il Rayo Vallecano di Andoni Iraola, in una sfida fondamentale per i Murcielagos, clamorosamente terzultimi e alla rincorsa della salvezza, mentre gli ospiti sono salvi da un pezzo e hanno ancora velleità d'Europa, anche se non hanno mai vinto nelle ultime sei.