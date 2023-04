Il Valencia vive una situazione sportiva drammatica e potrebbe retrocedere in Seconda Divisione, cosa che non accade dal 1986. Nel caso dovesse accadere, ci sarebbero diversi giocatori che deciderebbero di lasciare il Mestalla dal 1 ° luglio, tra cui Edinson Cavani. L'ex Napoli è arrivato la scorsa estate a costo zero come uno dei grandi acquisti, ma non è riuscito ad incidere a causa dei continui infortuni. Secondo Fichajes.net, la prossima destinazione del Matador è il Boca Juniors.