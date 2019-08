Kevin Gameiro, attaccante del Valencia, parla ad As in vista della sfida contro l'Inter: "Sarà una bella partita per noi e anche per i nostri tifosi, quella contro i nerazzurri. Speriamo di poter iniziare bene. Ci divertiremo insieme al nostro tifo, come successo alla fine dello scorso anno. Ora iniziamo una bella stagione".