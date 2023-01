Il Valencia di Gennaro Gattuso studia le mosse per il mercato. Gli spagnoli devono far fronte all'infortunio di Nico Gonzalez, che si opererà nei prossimi giorni e ne avrà per qualche mese. Questo spinge indubbiamente il club a guardare con interesse verso il mercato, come ribadisce lo stesso Gattuso. "Nico si opererà martedì o mercoledì e starà fuori almeno per 3 mesi. Il club lo sa e dobbiamo comprare un giocatore come lui perché abbiamo solo Hugo Guillamon", ha precisato il tecnico tramite alcune dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo.