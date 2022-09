L’impatto sulla Liga di Gattuso e del suo Valencia è ottimo. Nell’ultima gara, l’ex Milan ha vinto per 5-1 sul Getafe ma nell’intervista post partita a Marca è parso molto nervoso. “Sono arrabbiato. Abbiamo concesso un gol evitabile e sbagliato occasioni incredibili. Poi Ilaix si è fatto espellere e non va bene. Dobbiamo sempre giocare al nostro meglio, concentrati fino al 100esimo minuto, senza mai togliere le mani dal manubrio. Io ho perso una finale di Champions così e non posso dimenticarmelo. Stavamo vincendo 3-0 sul Liverpool e poi ho visto la Vergine Maria in persona”, scherza l’allenatore.