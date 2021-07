Dopo l'acquisto di Alderete, il Valencia si muove per rinforzare il centrocampo. Secondo Marca il preferito sarebbe Mauro Arambarri, ma la distanza tra l'offerta e la richiesta del Getafe è ancora troppo ampia. Per questo i pipistrelli avrebbero individuato in Jefferson Lerma l'alternativa all'uruguaiano. L'idea sarebbe quella di convincere il Bournemouth a cedere il giocatore in prestito, ma la mancanza di slot per tesserare giocatori extracomunitari al momento lascia la situazione in sospeso.