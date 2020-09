Il Valencia è tornato alla carica. Non ci sono soldi da quelle parti, le condizioni economiche del club spagnolo sono tra le peggiori di tutta Europa. Ma c'è anche un equilibrio tecnico da preservare, serve un difensore centrale, l'unico modo di ottenerne uno è chiedere un prestito secco, in cambio dell'intera copertura dell'ingaggio: questa la proposta fatta per Daniele Rugani alla Juve. Che ha per ora passato la palla al giocatore, se accettasse allora valuterebbe un'opzione così poco vantaggiosa a livello economico.