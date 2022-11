C'è una novità che riguarda la situazione contrattuale di Jesus Vazquez, gioiellino del Valencia. Il giocatore della rosa di Gattuso è corteggiato da molte pretendenti sparse in tutta Europa, tra le quali compaiono anche i nomi di Juventus e Milan. Il giovane terzino sinistro, stando a quanto riportato da Marca, ha deciso di cambiare agenzia di rappresentanza per unirsi a Leaderbrock, la stessa agenzia che, tra gli altri, rappresenta Pedri e Ferran Torres. Questo cambio potrà influire sul futuro di Vazquez, in un momento cruciale per la sua carriera.