Il portiere del Valencia, Giorgi Mamardashvili, ha parlato al canale del club dopo il rinnovo del contratto fino al 2027: "Il Mestalla è la mia casa. Sono molto felice per il rinnovo, voglio restare qui tanti anni ancora e continuare a crescere. Faccio parte di una squadra e di un progetto che dà entusiasmo. Quest'ultimo anno per me è stato incredibile",