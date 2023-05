Il Valencia sta cercando di rafforzare la sua squadra per la prossima stagione, e uno dei nomi che è emerso più volte nelle ultime settimane è quello della giovane ala Sergio Arribas, giocatore del Real Madrid Castilla. Il 19enne ha suscitato l'interesse della squadra valenciana, che sarebbe disposta ad ottenerlo in prestito per la prossima stagione a patto di raggiungere la salvezza in Liga. Lo riporta Fichajes.net.