Cristiano Piccini, laterale del Valencia, seguito in Italia da Inter, Roma e Juve, parla a Sky Sport in vista della sfida Champions contro i bianconeri: "Siamo una squadra giovane, piena di ottimi ragazzi che hanno ambizioni e voglia di crescere. E' vero, non abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma va tenuto conto che siamo tanti giocatori nuovi, dobbiamo trovare la nostra dimensione, siamo comunque una squadra forte. La Juventus è fortissima, si è rinforzata tanto in estate con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ed è rimasto anche Douglas Costa che è fortissimo. (...) La Serie A? La Roma è la squadra che italiana che somiglia di più al Valencia. Seguo sempre la Fiorentina, la squadra del mio cuore e della mia città. Il futuro? Intanto penso al presente e a lavorare qui per ripagare la fiducia che mi è stata data, poi si vedrà".