Prime ore da nuovo giocatore del Valencia per Alessandro Florenzi. Sbarcato ieri in Spagna, l'ex capitano della Roma ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Non vedo l'ora di far bene, voglio dare il 100%. Vengo a sudare questa maglia come ho sempre fatto. Qui ho giocato un'amichevole pre-campionato, è stata una bella partita in cui ho sentito il calore di tutto lo stadio. Ho intenzione di dare il massimo per questa maglia, in questo momento sono concentrato sul farlo proprio qui, sono sicuro che ci divertiremo. Dobbiamo fare del nostro meglio e continuare a sostenerci come finora".