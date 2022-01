Il Valencia sarebbe sulle tracce di Diego Godin del Cagliari, ma l'operazione si starebbe complicando. Il club iberico, nel caso non riuscisse ad ingaggiare il difensore uruguaiano, avrebbe trovato l'alternativa in Joseph Aidoo, 26enne difensore ghanese del Celta Vigo, visto che non prenderà parte alla Coppa d'Africa e sarebbe subito disponibile, scrive Marca.