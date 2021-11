Il difensore classe '95 José Luis Gayà, durante il ritiro della nazionale spagnola, ha parlato del suo presente al Valencia ma anche del futuro, commentando le voci su un interesse nei suoi confronti da parte del Barcellona: "Sono sempre stato felice al Valencia. Certo ora sono più felice, da capitano mi sento molto importante e molto amato dai tifosi. Il rinnovo? Lo dico con sincerità, è un argomento di cui non mi piace parlare, se ne occupano i miei agenti. Ora sono concentrato sulla nazionale e voglio fare una buona stagione con la mia squadra. So dell'interesse per quello che è uscito sulla stampa, ma nessuno mi ha detto niente oggi. Sono molto felice a Valencia che è casa mia".