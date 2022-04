Adnan Januzaj è uno dei calciatori il cui contratto con la Real Sociedad scade il 30 giugno 2022 e la squadra basca non avrebbe intenzione di rinnovare. Per il trequartista belga si è fatto sotto il Valencia per il quale il tecnico Bordalás avrebbe dato l'approvazione all'operazione. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.