Si chiama Valentina Cervantes ed è la compagna dell'uomo del giorno, Enzo Fernandez, 21enne centrocampista dell'Argentina campione del Mondo che sta per lasciare il Benfica con destinazione Chelsea, a fronte del pagamento di una cifra monstre pari a 127 milioni di euro (7 in più rispetto alla clausola rescissoria). La bella e fortunata Valentina ha un profilo Instagram seguito da 438 mila followers, un profilo dove si presenta come 'Mamma di Olivia' e 'Argentina'.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI VALENTINA!