Valentina Fradegrada è in rampa di lancio per diventare una star dei social del calibro di Wanda Nara o Diletta Leotta. Il 2021 è stato l'anno che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, mentre il 2022 potrebbe essere quello della sua definitiva consacrazione. Per chi ancora non la conoscesse, ricordiamo che Valentina, modella bergamasca 30enne, è laureata in Fashion design, marketing e grafica, è campionessa di wushu (una tipologia di Kung Fu), ed è l'ideatrice del bikini upside-down, cioè con la parte di sopra del costume portata al contrario. Ex di Fred De Palma, da un paio di mesi fa coppia fissa con il calciatore Kevin Prince Boateng: i due hanno postato anche uno scatto bollente su Instagram, dove la Fradegrada ha un seguito di 3,1 milioni di followers, destinati a crescere ancora!



