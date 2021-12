Natale 2021 è giorno di festa grande per tutti e anche il mondo del calcio con vecchie e nuove conoscenze si prepara a festeggiare. Ma cosa vogliono dal Natale le bellissime Elisabetta Canalis, Giulia De Lellis e Chiara Ferragni? "All i want for Christmas is... un bellissimo completo intimo in lingerie". E gli scatti pubblicati in questi giorni mostrano un autentico show di pizzi e merletti rossi.