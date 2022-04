A Ziggo Sport, Marco Van Basten ha attaccato duramente il gioco di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid: “Si può fare, è permesso, ma si vede che è troppo difensivo. Sono sorpreso di vedere una squadra che gioca con 10 uomini dietro il pallone durante tutti i 90 minuti, cercando semplicemente di evitare che l’altra squadra segni. Ci sono calciatori come Joao Felix e Antoine Griezmann, che in due sono costati 300 milioni, che sono costretti a difendere per tutti i 90 minuti. Da calciatore io dire ‘Mister, io resto alto, quando riprendiamo il pallone mi deve arrivare molto velocemente perchè così posso combinare qualcosa’. Ma no, loro erano in 10 nella loro area”.