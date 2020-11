Dopo Maradona, Pelé, Totti e Ibrahimovic, la vita di un altro grande del calcio sta per diventare un serie tv: la casa di produzione Hollands Licht ha acquisto i diritti cinematografici di “Fragile”, la biografia di Marco Van Basten, ex attaccante del Milan e dell'Olanda fino al 1993, quando ha salutato il calcio per colpa degli infortuni alle caviglie. "Non avrei mai pensato di pubblicare un libro sulla mia vita, ed ora ne sono orgoglioso”, ha commentato Van Basten. “Il fatto che diventerà una serie girata a livello internazionale mi sorprende ancora di più: non vedo l'ora di vedere il risultato finale". La produzione si avvalerà della collaborazione dell'attore olandese Barry Atsma, molto popolare in patria.