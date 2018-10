Mark van Bommel, ex centrocampista del Milan e ora allenatore del PSV Eindhoven, parla a la Gazzetta dello Sport di Rino Gattuso: “È uno dei più forti con cui ho giocato. Rino come allenatore sta facendo bene, ma finora ha avuto poca fortuna. Però ha buone idee. Ho lasciato il Milan in lacrime perché è una famiglia: mi è bastato un anno e mezzo per capirlo. I tifosi intuiscono se un giocatore è pronto a morire per la sua squadra: noi eravamo così”.