Mark Van Bommel, ex Milan e ora allenatore, ha parlato alla Bild togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo l'esonero da parte del Wolfsburg a ottobre:



"Guardando dov'è la squadra ora, posso dire di non aver fatto poi così male... Potrei raccontare molte cose che sono successe a Wolfsburg, ma non lo farò. Futuro? Non ho ancora ricevuto offerte".