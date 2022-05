Andy van der Meyde, ex giocatore di Ajax e Inter, parla di Botman a Milannews.it: “L’Ajax non lo voleva, poi è andato in Francia dove ha fatto vedere belle cose. Bisogna dire che non è facile giocare nel campionato francese. Sven però è molto forte e ora andrà al Milan. Per i rossoneri è un bell’acquisto, il rendimento degli ultimi anni ha dimostrato che all’Ajax che si erano sbagliati sul suo conto”.