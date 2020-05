Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, apre alla cessione di Donny van de Beek, che piace alla Juventus: “Lo scorso anno la gente diceva che avremmo perso 7-8 giocatori ma alla fine abbiamo perso solo due elementi chiave. Probabilmente i trasferimenti da 150-200 milioni di euro spariranno ma credo che per alcuni giocatori dell'Ajax i prezzi resteranno molto alti perché si tratta di calciatori ben educati, vincenti e con esperienza in Europa. Lo scorso anno abbiamo concordato con Onana, Tagliafico e Van de Beek che sarebbero rimasti un altro anno e che poi li avremmo agevolati al momento di fare un altro step nelle loro carriere. A riguardo non è cambiato nulla ma non ci sarà uno sconto del 50%, chi è interessato si scordi un ribasso del genere".