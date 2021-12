L'ex portiere della Juventus e oggi dirigente dell'Ajax, Edwin Van der Sar, ha parlato a margine del GoldenBoy della formazione bianconera.



CAMPIONATO - "Siamo ancora a metà stagione, c'è spazio per recuperare per la Juve. È stato un periodo difficile per la squadra, speriamo possa almeno entrare in Champions", ha detto il dirigente dell'Ajax.



DE LIGT - "Non vedo tutte le gare della Juve ma Matthijs è giovane, ha ancora tanto spazio per crescere con Bonucci e Chiellini, ha fatto benissimo con la Juve".