Virgil van Dijk, anima della difesa del Liverpool neo campione d’Europa, vuole prolungare il proprio contratto con i Reds. Nonostante il giocatore, trasferitosi al Liverpool dal Southampton nel gennaio del 2018 per la cifra record di 95 milioni di euro, abbia un contratto fino al 30 giungo 2023, traspare la sua volontà di voler maggiormente cementare il proprio rapporto con la squadra inglese. Secondo quanto riportato da Espn, l’entourage del giocatore si dice tranquillo e sicuro che il rinnovo possa avvenire in tempi brevi e senza alcun problema. Il matrimonio tra van Dijk ed il Liverpool è quindi destinato a durare ancora a lungo.



Il Real Madrid, che aveva fatto un pensierino al difensore per il dopo Ramos, dovrà guardare altrove.