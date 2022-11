Louis Van Gaal, commissario tecnico della nazionale olandese, ha parlato in un'intervista a NOS, con riferimento al ruolo di Frenkie De Jong e ai possibili intrecci con il futuro di Sergio Busquets. Il ct ha assicurato che Busquets lascerà il Barcellona alla scadenza del contratto nel 2023, facendo così spazio al centrocampista dell'Oranje. "Avevo già detto che De Jong non avrebbe preso il posto di Busquets. Ma ora che Sergio lascerà il Barcellona, si apre un nuovo capitolo per Frenkie", ha spiegato l'allenatore. Proseguendo, in merito alla posizione di regista, Van Gaal ha aggiunto: "E' il suo miglior ruolo, ogni volta che gioca lì è il migliore in campo".