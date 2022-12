Louis Van Gaal, ct dell'Olanda, ha parlato dal Qatar in vista della sfida contro l'Argentina valida per i quarti di finale del Mondiale: "Ho detto che possiamo diventare campioni del mondo con questa Nazionale, non ho detto che lo diventeremo ma che possiamo. E se alla fine non vinceremo, è perché vince solo una squadra e non credo che si potrà parlare di fallimento. Ho sentito che molte squadre hanno diverse individualità. Noi non ce l'abbiamo ma ho appena spiegato che credo che potremmo vincere comunque perché il valore è la squadra e il suo spirito. Siamo in giro da tre settimane e l'atmosfera è sempre fantastica. Credo nelle squadre, non nei singoli. Spero che possano dimostrare questo". Poi parlando di Messi: "Ovviamente è il giocatore più importante per l'Argentina, il più creativo. Otto anni fa nel nostro ultimo incrocio non ha toccato palla, ma alla fine abbiamo perso ai rigori".