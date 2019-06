Louis van Gaal, ex allenatore - tra le altre - di Barcellona, Manchester United e Olanda, ha concesso un'intervista a El País: "Guardate il Barcellona, quante Champions ha vinto con quelli che dicono essere il miglior giocatore al mondo? Guardate Neymar al Psg: quante ne hanno vinte? Neymar e Messi mi piacciono come singoli giocatori, non come giocatori di squadra. Negli sport collettivi, non c'è nulla di più importante della squadra".



SU MESSI E LA CHAMPIONS - "Messi dovrebbe chiedersi come sia possibile che non abbia vinto la Champions League per così tanto tempo. Individualmente, è il migliore al mondo, ma devi chiederti come mai la squadra non riesce a vincere in Europa. Il Barcellona ha una squadra meravigliosa, Messi è responsabile di ciò che sta accadendo".