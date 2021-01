, 28, tennista tedesco numero 228 della classifica Atp. Modella, influencer e star della piattaforma Onlyfans, Vanessa ha un seguito di 113 mila followers su Instagram. Nei giorni scorsi, Vanessa è salita alla ribalta delle cronache per una polemica nata in Australia.di due settimane imposta dagli organizzatori. "", aggiungendo di. Ho degli acconciatori che lo fanno per me, due volte a settimana. Questa è la situazione con cui abbiamo a che fare"., spiegando: "e di odio dopo aver preso in giro me stessa per i capelli., prendere due frasi da un vlog di dieci minuti inserendole in una notizia negativa sui media tradizionali tra le lamentele dei tennisti sulla loro quarantena obbligatoria. Se le persone avessero guardato il mio vlog senza l’influenza di Channel 7, sono sicura che avrebbero trovato il mio video divertente e spensierato, e avrebbero trovato piuttosto interessante questa anteprima delle nostre vite".E infine: ", stavo solo scherzando per alleggerire un momento mentalmente complicato".