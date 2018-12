Si chiama Vanessa Ponce de Leon, ha 26 anni ed è la ragazza più bella del mondo. Vanessa, messicana, è stata infatti eletta Miss World 2018 sbaragliando la concorrenza di oltre 100 aspiranti alla 68esima edizione del concorso, andato in scena a Sanya, in Cina. Alta 1.74, lunghissime gambe e fisico asciutto ha trionfato davanti alla thailandese Nicolene Pichapa Limsnukan Per l'Italia era stata scelta Nunzia Amato, ma non è arrivata fra le prime 6. Premio meritato?