Zinho Vanheusden, difensore dello Standardi Liegi, con un passato nelle giovanili dell'Inter, parla dei nerazzurri, svelando il suo sogno per il futuro: "L'obiettivo sarebbe tornare lì. È un club molto importante, che mi ha fatto crescere. Tra i 15 ei 18 anni ho vissuto lì e ho imparato molto come difensore. Romelu Lukaku in nerazzurro è felice, mi aspetta lì".