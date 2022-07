Di seguito le prime parole di Zinho Vanheusden dopo l'approdo in Olanda all'AZ Alkmaar:



"Sono super felice. Ho atteso per alcune settimane, ma il fatto di essere qui con la mia famiglia ora mi rende molto tranquillo. Non vedo l'ora di iniziare. Il contatto con l'AZ è iniziato qualche mese fa e c'era molta fiducia in questo. L'AZ è la squadra giusta per me".