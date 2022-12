“C’è grande delusione, abbiamo dato tutto”. È questo il primo commento di Raphael Varane subito dopo il fischio finale dell’indimenticabile finale del Mondiali persa dalla sua Francia. “Abbiamo affrontato tanti ostacoli e non ci siamo mai arresi - ha aggiunto il difensore ai microfoni dell’emittente francese TF1 -. La vittoria poteva essere anche nostra, per un‘ora non siamo stati in partita, poi ci siamo rientrati nonostante le difficoltà. La gara era iniziata male, però poi ci abbiamo creduto fino alla fine. Nel nostro gruppo c’è tanto cuore, e siamo forti di testa: grazie a ciò ci siamo rimessi in carreggiata. Sono deluso ma anche orgoglioso, soprattutto di questo gruppo e di essere francese”.