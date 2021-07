. La trattativa con ilprocede rapidamente e dopo l'accordo raggiunto tra il difensore francese, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con le merengues per accettare una nuova sfida, e i Red Devils è arrivato anche quello tra le due società:, questa la cifra che mette d'accordo le parti e sblocca l'affare. '' assicurano fonti vicine allo United alla stampa britannica e spagnola, con le visite mediche previste entro le prossime 48 ore. Intanto il mondo Real si interroga: dopova via anche Varane, l'intera difesa titolare degli ultimi cicli vincenti, può bastare l'arrivo del solo- Perplessità e malumori alimentati, inevitabilmente, dal difficile avvio della seconda gestione, più che per i guai del tecnico con il Fisco spagnolo per il. Per la società, in realtà,, perché non è escluso che nonostante l'addio di Varane la difesa non venga ulteriormente ritoccata: significherebbe ampio spazio a, una nuova occasione pere dare una chance al giovane canterano. Il mercato però è solo all'inizio, Florentino Perez lo sa e nel frattempo tiene monitorate le varie piste già sul taccuino della dirigenza merengue. Nomi conosciuti da vicino, comedel(seguito anche dal Man United prima di virare con forza su Varane) odel, ma anche opzioni che arrivano dall'estero. Come, che alrischia di restare chiuso tra Ruben Dias, Stones e Walker e, nonostante sia mancino, ha già dimostrato con la Spagna di poter giocare anche da centrale destro con un altro difensore mancino. E poi, occhio all'Italia dove diverse situazioni possono svilupparsi e dove il Real ha già ottime relazioni.dele la coppiadell'non sono più che idee o suggestioni, discorso diverso per quanto riguarda, Spalletti ha giurato di 'incatenarsi' per tenerlo ama De Laurentiis è pronto ad ascoltare se dovesse arrivare un'offerta importante. Nomi e ipotesi, il Real Madrid si prepara a salutare anche Varane dopo Sergio Ramos e studia come ridisegnare la difesa del futuro.