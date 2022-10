Un vertice per definire i futuri vincoli economici che i club dovranno rispettare, è quello andato in scena questo pomeriggio nel palazzo della Lega, in via Rosellini. Il tutto in presenza dei presidenti delle 4 leghe: Casini, Balata, Ghirelli e Abete. Ma anche dei vertici federali, con Gravina in prima linea. Appuntamento a Milano per questioni di comodità, in virtù del Galà del calcio, programmato proprio nella città meneghina, che di fatto ha raccolto tutti, o quasi, i presidenti sotto lo stesso tetto in zona Rho Fiera. Un viaggio e due servizi, come si suol dire.



PROGETTO TRIENNALE - Tema dell'incontro, come detto, i vincoli economici che i club dovranno osservare per iscriversi al campionato. Parametri da osservare a partire dall'anno prossimo, un progetto a scadenza triennale, che prende ad esempio il Fair Play Finanziario della Uefa. I club avranno obiettivi da raggiungere alla fine di ogni stagione sportiva e starà alla Federazione svolgere il ruolo di garante e controllore. Rispetto al passato, ai fini dell’ammissione al campionato, non si terrà più conto né dell'indice PA, né dell'indice di liquidità. Quest'ultimo, però, tornerà ad essere fondamentale in ambito di calciomercato, chi non rispetterà i vincoli, infatti, non potrà rinforzare la squadra con operazioni in entrata.