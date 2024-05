Vardy-Como, i bookmaker ci credono: dopo la promozione in A ecco la quota del colpo di mercato

12 minuti fa



La promozione in Serie A come punto di partenza per un Como che punta in alto. Per farlo, servono colpi di mercato come quello di Jamie Vardy, come circolato prepotentemente nelle ultime ore, tanto che pure i bookmaker hanno aperto a questa possibilità. Un approdo del centravanti inglese, vincitore della Premier League con il Leicester nel 2016, vale 7,50 la posta su Goldbet e Better.



SOGNO SCUDETTO – Ma non finisce qui, perché dopo l'approdo nel massimo campionato spuntano già le quote dei prossimi obiettivi per il Como: la qualificazione a una competizione internazionale entro il 2026 paga infatti 10 volte la posta. Più difficile il sogno scudetto nelle prossime due stagioni, proposto a quota 50. Attenzione, però, al rischio di una retrocessione già nella Serie A 2024/2025, vista a 2,50.