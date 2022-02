Il Varese perde 1-0 il big match del Girone A di Serie D al "Franco Ossola” contro il Novara, che con questi tre punti allunga a +11 in vetta alla classifica (+10 sulla Sanremese che ha scavalcato il Varese al secondo posto) e ipoteca il primo posto e la promozione in Serie C: a decidere la gara è stato il gol di Benassi al 31′ della ripresa su azione d’angolo. Da qui le proteste del Varese, iniziate in campo e proseguite anche dopo il fischio finale: secondo i biancorossi infatti la rete è stata viziata da un colpo di mano del difensore novarese: il tecnico Ezio Rossi e il suo vice Neto Pereira sono stati tra quelli che di più si sono lamentati, gridando ad alta voce il proprio disappunto.