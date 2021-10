Marco Varnier, difensore del Como, parla a La Provincia della sua esperienza in riva al Lago: "Mi ha presto in prestito a luglio: lo ringrazio, perché onestamente capisco che non è facile puntare su uno come me, dal punto di vista fisico, dopo 21 partite in tre anni. Ma anche l'estate mi ha riservato problemi: ginocchio gonfio, dolore, niente ritiro e le risonanze che non trovavano problemi. Ho iniziato con neuromodulazione e potenziamento muscolare: ora sto bene e sto giocando. Pensato di mollare? Qualche mese fa: in estate, con il ginocchio gonfio e senza risposte, iniziai a informarmi per qualche università".